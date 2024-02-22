Москва, 22 февраля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин ответил 22 февраля на хамские высказывания американского лидера Джо Байдена в свой адрес. Об этом представитель Кремля 22 февраля заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

РИА Новости/ Дмитрий Азаров Владимир Путин

«Он [Байден] же не мог сказать «Володя, молодец, ты мне очень помог» <…> Это реакция абсолютно адекватная», — заявил российский лидер.

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Путин также подтвердил, что для России президент Байден более предпочтителен, чем его предшественник Дональд Трамп.

Так, 15 февраля глава российского государства заявил, что действующий глава Белого дома Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Дональд Трамп. При этом Путин уточнил, что Россия будет работать с любым американским лидером.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным назвал позорными слова Байдена о российском президенте. Американский лидер воспользовался выражением «сумасшедший сукин сын». Представитель Кремля на это заявил, что хамские высказывания из уст президента США вряд ли способны уязвить Путина. При этом он напомнил, что такие поступки оскорбляют только сами США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после хамских высказываний Байдена о российском лидере посоветовала главе США вспомнить о сыне Хантере Байдене.

Это не первое оскорбительное высказывание в адрес Путина со стороны Байдена. Он уже заявлял, что Путин якобы «не может оставаться у власти». Путин ещё в марте 2021 года в ответ Байдену пожелал здоровья и напомнил выражение «кто так обзывается, тот сам так называется».

Байдену 81 год и он самый возрастной глава государства в истории США. Регулярно американский лидер попадает в различные курьёзные ситуации, в частности, путает названия стран. Российский лидер также заявлял, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена.