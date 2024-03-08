Вашингтон, 8 марта, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что решительно настроен на то, чтобы не задействовать американские войска в зоне украинского конфликта. Об этом он сообщил 7 марта в ходе ежегодного послания «О положении страны» членам Конгресса Соединённых Штатов. Трансляция выступления ведётся на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Глава Белого дома утверждает, что на Украине нет американских военных. Президент также пообещал, что не допустит их появления на украинской территории в дальнейшем.

Кроме того, он напомнил, что призывы Киева о предоставлении поддержки не касались ввода войск на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер выразил мнение о том, что США могут уже более основательно вмешаться в конфликт на Украине, чтобы спасти ВСУ от поражения. Он предположил, что Вашингтон приложит усилия для поддержки киевской армии и отправки своих военных в зону украинского конфликта.

7 марта помощник главы Пентагона по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер признал, что представители американского военного спецназа в настоящее время оказывают поддержку ВСУ. Вместе с тем он подчеркнул, что США якобы предоставляют эту помощь за пределами Украины.