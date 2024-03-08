Вашингтон, 8 марта, 2024, 05:43 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден призвал Конгресс принять законопроект о помощи Украине, поскольку прекращение поддержки поставило бы Киев под угрозу. Об этом глава государства заявил в четверг, 7 марта, в ходе обращения к законодателям с ежегодным посланием «О положении страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Направьте мне двухпартийный законопроект по национальной безопасности. История наблюдает», — указал Байден, обращаясь к законодателям.

По мнению американского президента, если США прекратит поддержку Киева, это якобы поставит под угрозу не только Украину, но и всю Европу. При этом Байден заявил, что Украина способна остановить Россию благодаря поставкам вооружения со стороны Вашингтона.

«Если кто-то в этом зале думает, что (президент России. — Прим. ред.) Владимир Путин остановится на Украине, уверяю вас, он не оставит Украину», — добавил Байден.

Говоря о возможном задействовании войск США на Украине, американский президент заявил, что решительно настроен против этого, и пообещал не допустить их появления на украинской территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками летального вооружения Украине. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных. В июле 2023 года президент Владимир Путин отметил, что новые поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, они лишь затягивают конфликт.