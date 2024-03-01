Москва, 1 марта, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Порядка 76% граждан России поддержали предложение российского лидера Владимира Путина дать возможность выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по одному предмету в том же году до окончания приёмной кампании в вузах. Об этом говорится в социальной опросе, проведённом рекрутинговым сервисом SuperJob.

Александр Кряжев/РИА Новости

Участникам соцопроса была задан вопрос «Поддерживаете ли вы предложение президента В. Путина дать возможность выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по одному предмету (по выбору самого выпускника) в том же году до окончания приемной кампании в вузах?».

Так, поддержали предложение российского лидера 76% респондентов. Отмечается, что женщины поддерживают данный шаг чаще мужчин (79% и 72% соответственною).

Вместе с тем 9% опрошенных высказались против пересдачи ЕГЭ по одному предмету в том же году, а 15% затруднились с ответом.

Отмечается, что опрос проводился 29 февраля в 368 населённых пунктах во всех округах России. Опрашивали экономически активное население страны старше 18 лет.

Всего в опросе приняли участие 1600 россиян.

Статистическая погрешность опроса, метод сбора информации, а также лицо, заказавшее проведение опроса и оплатившее его публикацию, не указываются.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в послании Федеральному собранию Путин заявил, что выпускникам школ нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. У молодых людей, по его словам, должен быть второй шанс.

Путин также призвал решить проблему с расхождениями между школьной программой и вопросами на экзаменах. Ранее он не раз отмечал, что система ЕГЭ работает, хотя и имеет недостатки.

Пересдавать ЕГЭ по предложенной Путиным схеме можно будет, вероятнее всего, уже в текущем году, сообщила первый заместитель главы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова. Глава комитета Ольга Казакова добавила, что механизм пересдачи затронет все предметы, а не только обязательные.

Вместе с тем глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения вместе с Рособрнадзором, педагогами и родителями школьников проработает изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ выпускниками школ.

Министр отметил, что совершенствуется сама процедура сдачи ЕГЭ. Что касается изменений, связанных с пересдачей, то к их проработке привлекут все заинтересованные стороны.

В свою очередь политический консультант Алёна Август в беседе с ИА Регнум высказала мнение, что Путину многие скажут спасибо за его инициативу разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ.

По словам Август, это заявление было сделано президентом с отеческой заботой о детях. Она отметила, что бывают случаи, когда даже у самых сильных учеников сдают нервы во время экзамена и они не могут написать ЕГЭ так, как могли бы.

Она также напомнила, что сдача ЕГЭ является подготовкой ко взрослой жизни, поэтому к экзамену нужно готовиться очень тщательно. Август также призвала педагогов и родителей не вводить детей в стресс перед сдачей экзаменов.