Абсолютное большинство россиян поддержало идею Путина о пересдаче ЕГЭ
SuperJob: 76% россиян поддержали предложение Путина о пересдаче ЕГЭ
Москва, 1 марта, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Порядка 76% граждан России поддержали предложение российского лидера Владимира Путина дать возможность выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по одному предмету в том же году до окончания приёмной кампании в вузах. Об этом говорится в социальной опросе, проведённом рекрутинговым сервисом SuperJob.
Участникам соцопроса была задан вопрос «Поддерживаете ли вы предложение президента В. Путина дать возможность выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по одному предмету (по выбору самого выпускника) в том же году до окончания приемной кампании в вузах?».
Так, поддержали предложение российского лидера 76% респондентов. Отмечается, что женщины поддерживают данный шаг чаще мужчин (79% и 72% соответственною).
Вместе с тем 9% опрошенных высказались против пересдачи ЕГЭ по одному предмету в том же году, а 15% затруднились с ответом.
Отмечается, что опрос проводился 29 февраля в 368 населённых пунктах во всех округах России. Опрашивали экономически активное население страны старше 18 лет.
Всего в опросе приняли участие 1600 россиян.
Статистическая погрешность опроса, метод сбора информации, а также лицо, заказавшее проведение опроса и оплатившее его публикацию, не указываются.
Как передавало ИА Регнум, днём ранее в послании Федеральному собранию Путин заявил, что выпускникам школ нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. У молодых людей, по его словам, должен быть второй шанс.
Путин также призвал решить проблему с расхождениями между школьной программой и вопросами на экзаменах. Ранее он не раз отмечал, что система ЕГЭ работает, хотя и имеет недостатки.
Пересдавать ЕГЭ по предложенной Путиным схеме можно будет, вероятнее всего, уже в текущем году, сообщила первый заместитель главы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова. Глава комитета Ольга Казакова добавила, что механизм пересдачи затронет все предметы, а не только обязательные.
Вместе с тем глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения вместе с Рособрнадзором, педагогами и родителями школьников проработает изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ выпускниками школ.
Министр отметил, что совершенствуется сама процедура сдачи ЕГЭ. Что касается изменений, связанных с пересдачей, то к их проработке привлекут все заинтересованные стороны.
В свою очередь политический консультант Алёна Август в беседе с ИА Регнум высказала мнение, что Путину многие скажут спасибо за его инициативу разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ.
По словам Август, это заявление было сделано президентом с отеческой заботой о детях. Она отметила, что бывают случаи, когда даже у самых сильных учеников сдают нервы во время экзамена и они не могут написать ЕГЭ так, как могли бы.
Она также напомнила, что сдача ЕГЭ является подготовкой ко взрослой жизни, поэтому к экзамену нужно готовиться очень тщательно. Август также призвала педагогов и родителей не вводить детей в стресс перед сдачей экзаменов.