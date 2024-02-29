Москва, 29 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Нужно дать выпускникам второй шанс, разрешить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах, пояснил президент.

Путин также потребовал решить проблему с расхождениями между школьной программой и вопросами на экзаменах.

Учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной, подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин не раз говорил о том, что система ЕГЭ работает, хотя и имеет недостатки. Так, на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи он отмечал, что ЕГЭ не задумывался как система начётничества, из-за него не должно быть формального отношения к предмету. Наряду с проблемами есть и плюсы: молодёжь с периферии стала существенно чаще поступать в ведущие вузы страны, напомнил президент.

В мая 2023 года Путин подписал указ о реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков после этого заявил, что кардинальных изменений в части, касающейся поступления в вузы, в том числе сдачи ЕГЭ, не будет.