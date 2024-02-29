Москва, 29 февраля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Пересдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по новой системе, предложенной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, вероятней всего, можно будет уже в 2024 году. Об этом сообщила первый заместитель главы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В комитете ГД по просвещению ожидают, что пересдавать ЕГЭ по новой системе можно будет уже в 2024 году», — заявила она ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию призвал разрешить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ. Лидер страны пояснил, нужно дать им второй шанс, разрешить пересдавать госэкзамен по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах.

Кроме того Путин потребовал решить проблему с расхождениями между школьной программой и вопросами на экзаменах.