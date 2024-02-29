Возможность пересдачи ЕГЭ может появиться уже в 2024 году
В ГД предположили, что пересдавать ЕГЭ по новой системе смогут уже в 2024 году
Москва, 29 февраля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Пересдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по новой системе, предложенной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, вероятней всего, можно будет уже в 2024 году. Об этом сообщила первый заместитель главы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова.
«В комитете ГД по просвещению ожидают, что пересдавать ЕГЭ по новой системе можно будет уже в 2024 году», — заявила она ТАСС.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию призвал разрешить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ. Лидер страны пояснил, нужно дать им второй шанс, разрешить пересдавать госэкзамен по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах.
Кроме того Путин потребовал решить проблему с расхождениями между школьной программой и вопросами на экзаменах.