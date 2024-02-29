Москва, 29 февраля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину многие скажут спасибо за его инициативу разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ. Такое мнение 29 февраля корреспонденту ИА Регнум высказала политический консультант Алёна Август.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В ежегодном послании Федеральному собранию российский лидер заявил, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Он предложил дать выпускникам второй шанс, разрешив им пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах.

По словам Август, это заявление было сделано президентом с отеческой заботой о детях. Она отметила, что бывают случаи, когда даже у самых сильных учеников сдают нервы во время экзамена и они не могут написать ЕГЭ так, как могли бы.

«Я думаю, что у большинства родителей на сердце стало тепло, когда они услышали такое предложение нашего президента. Мы все переживаем за своих детей. Его забота понятна и приятна, особенно родителям и старшеклассникам. Президенту, я думаю, многие скажут спасибо», — отметила эксперт.

Она также напомнила, что сдача ЕГЭ является подготовкой ко взрослой жизни, поэтому к экзамену нужно готовиться очень тщательно. Август также призвала педагогов и родителей не вводить детей в стресс перед сдачей экзаменов.

Политконсультант добавила, что в ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин выдвинул множество инициатив в сфере образования. Особенное внимание было уделено оплате труда и повышению уровня комфорта работы для педагогов.

Порадовало поручение президента в 2025 году отработать новую модель оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов, а в 2026 году принять по этому вопросу окончательное решение для всех регионов, указала Август.

По её словам, очень порадовало упоминание о программе капитального ремонта школ, которая стартовала в 2022 году и в 2026-м должна была закончиться. В эту программу вошли 7,3 тыс. школ.

Эксперт напомнила слова президента о том, что капитального ремонта требует около 18,5 тыс. зданий. Российский лидер отметил, что данная программа будет продлена до 2030 года, пока все школы капитально не будут отремонтированы.

По словам Август, в регионах России есть школы, которые не видели ремонта 40–50 лет. Некоторым образовательным учреждениям по 100 лет. Поэтому для школ это не только возможность привести в порядок помещения, заменить окна. Это ещё и способ стать современными, пояснила эксперт. Она добавила, что со следующего года к этой программе будут подключены детские сады и колледжи.

«В России 2024 год объявлен Годом семьи. Мне кажется, это как в большой семье. Ремонт начинается с одной комнаты, затем ремонтируется другая комната и далее. И пока вся квартира не будет отремонтирована, душа не успокоится. Вот и у президента тоже, видимо, душа не успокоится, пока у нас все образовательные учреждения не будут выглядеть достойно», — заявила политолог, отметив, что данная программа является уникальной и беспрецедентной.

И здорово, что президент уделил такое внимание, отметила она. Владимир Путин также давал поручения по поводу развития технопарков. По словам политического консультанта, то, о чём сегодня говорил президент, сложно отнести к какому-то одному направлению. Так, открытие технопарков, например, является не только вопросом образования и развития системы образования. Российский лидер смотрит гораздо дальше: это вопрос достижения технологического суверенитета страны, указала Август.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно было рекордным по продолжительности, длилось два часа шесть минут. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы обозначены поддержка семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, подготовка специалистов для высокотехнологических отраслей и поддержка молодёжи.