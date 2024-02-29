Москва, 29 февраля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Предложенный президентом России Владимиром Путиным механизм пересдачи одного из предметов в рамках ЕГЭ будет касаться всех предметов, а не только обязательных, заявила 29 февраля глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Дарья Антонова ИА Регнум

Возможность пересдать один из предметов будет способствовать снижению напряжения у школьников, отметила она.

«Они (выпускники. — Прим. ред.), допустим, считают, что по истории, обществознанию, химии могли бы (сдать ЕГЭ. — Прим. ред.) лучше. Один предмет ты имеешь право выбрать и по нему осуществить пересдачу», — приводит слова Казаковой ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что механизм единого государственного экзамена должен совершенствоваться, и призвал разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ. Нужно давать второй шанс и разрешить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах, предложил президент.

Пересдавать ЕГЭ по новой системе, предложенной Владимиром Путиным, вероятно, можно будет уже в 2024 году, сказала ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Вносить изменения в законы для этого не понадобится, достаточно будет указа Министерства просвещения, добавила депутат.