Москва, 29 февраля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Минпросвещения вместе с Рособрнадзором, педагогами и родителями школьников проработает изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ выпускниками школ. Об этом глава министерства Сергей Кравцов сообщил 29 февраля журналистам.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Он отметил, что совершенствуется сама процедура сдачи ЕГЭ. Что касается изменений, связанных с пересдачей, то к их проработке привлекут все заинтересованные стороны.

«Процедура должна быть понятной и удобной», — сказал Кравцов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что выпускникам школ нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. У молодых людей, по его словам, должен быть второй шанс.

Путин также призвал решить проблему с расхождениями между школьной программой и вопросами на экзаменах. Ранее он не раз отмечал, что система ЕГЭ работает, хотя и имеет недостатки.

Пересдавать ЕГЭ по предложенной Путиным схеме можно будет, вероятнее всего, уже в текущем году, сообщила первый заместитель главы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова. Глава комитета Ольга Казакова добавила, что механизм пересдачи затронет все предметы, а не только обязательные.