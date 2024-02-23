Москва, 23 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Давление со стороны Запада стало причиной, по которой Армения решила заморозить участие страны в Организации договора о коллективной безопасности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Я думаю, что это происходит под давлением западных стран, в первую очередь Франции», ― пояснил в беседе с «Лентой. ру» парламентарий.

Вторая причина, по его словам, ― попытка провальной политики, проводимой Пашиняном, обвинять ОДКБ и Россию в произошедшем в Нагорном Карабахе.

Парламентарий подчеркнул, что решение Армении в целом не скажется на работе организации.

Президент Владимир Путин 14 декабря заявил, что от Нагорного Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения, причём инициативно и не информируя Москву. По словам российского лидера, гипотетическое прекращение Ереваном членства в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС не в интересах Армении.

В октябре 2022 года Пашинян на встрече с президентом страны Ильхамом Алиевым в Праге признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая прошлого года заявил, что республика выйдет из ОДКБ, если сочтёт организацию недееспособной.

Армянский премьер отказался от участия в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября. На следующий день глава правительства обвинил организацию в отказе зафиксировать свою зону ответственности в Армении и этим объяснил решение не приезжать на саммит. При этом армянский премьер подчеркнул, что стране не собирается выходить из ОДКБ.

Тогда же замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что на повестке дня в республике пока не стоят вопросы о выходе страны из организации ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он также отметил, что разногласия между Арменией и Россией носят рабочий характер, стороны работают над их устранением.

На следующий день армянский премьер заявил, что решение о возможном выходе Армении из ОДКБ руководство страны примет с учётом государственных интересов республики.

Пашинян 23 февраля заявил, что Армения заморозила участие в Организации Договора о коллективной безопасности. По словам премьера, договор в отношении Еревана «не работает», что якобы показали события 2021–2022 годов.

Он подчеркнул, что членство Армении в ОДКБ фактически «заморожено», поскольку ни договор, ни организация якобы не выполняли функций и обязательств по отношению к Еревану.

В секретариате ОДКБ 23 февраля заявили, что не получали заявлений от Армении о приостановке членства.