Москва, 14 декабря, 2023, 15:26 — ИА Регнум. От Нагорного Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения, причём инициативно и не информируя Москву. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Это просто констатация факта», — сказал Путин.

Он добавил, что Ереван особо не информировал Москву, что решил признать Карабах частью Азербайджана.

По словам российского президента, гипотетическое прекращение Ереваном членства в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС не в интересах Армении. По его словам, отсутствие премьер-министра страны Никола Пашиняна на последних саммитах связано с некоторыми процессами в самой Армении, а не с нежеланием продолжать совместную работу.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, когда подписал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге Алма-Атинскую декларацию 1991 года.

На саммите в Гранаде 5 октября 2023 года армянский премьер-министр также подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха азербайджанской территорией.

10 декабря Пашинян заявил, что упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, а Ереван тратил свои ресурсы на создание Нагорно-Карабахской Республики, что было неразрешимой задачей.