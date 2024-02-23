Москва, 23 февраля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности не получала заявлений от Армении о приостановке членства. Об этом 23 февраля сообщили в секретариате организации.

РИА Новости/Сергей Гунеев Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«В секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало», ― сказал представитель ОДКБ в беседе с «РИА Новости».

Он предположил, что, вероятно, речь идёт о неучастии республики в ряде мероприятий организации в последнее время.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая прошлого года заявил, что республика выйдет из ОДКБ, если сочтёт организацию недееспособной. В сентябре Армения отозвала постоянного представителя при ОДКБ Виктора Биягова. Дипломат стал послом страны в Нидерландах и постпредом в Организации по запрещению химического оружия.

Армянский премьер отказался от участия в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пашинян выразил надежду, что партнёры по ОДКБ поймут это решение.

На следующий день глава правительства обвинил организацию в отказе зафиксировать свою зону ответственности в Армении и этим объяснил решение не приезжать на саммит. При этом армянский премьер подчеркнул, что Армения не собирается выходить из ОДКБ.

В декабре прошлого года делегация Армении отказалась участвовать в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ. Участие в мероприятии не приняла и делегация Национального собрания.

Пашинян 23 февраля заявил, что Армения заморозила участие в Организации Договора о коллективной безопасности. По словам премьера, договор в отношении Еревана «не работает», что якобы показали события 2021–2022 годов.

Он подчеркнул, что членство Армении в ОДКБ фактически «заморожено», поскольку ни договор, ни организация якобы не выполняли своих функций и обязательств по отношению к Еревану.