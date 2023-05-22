Ереван, 22 мая, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает её «недееспособной организацией», заявил 22 мая премьер-министр республики Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении», — сказал он на пресс-конфереции.

Пашинян добавил, что такое решение Еревана возможно в том случае, если организация станет «недействующей».

«Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности», — заключил премьер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что в организации подтвердили готовность помочь Армении и направить мониторинговую миссию организации в рамках военно-технического сотрудничества.

При этом генсек напомнил, что напряжённость из-за многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном сохраняется, фиксируются новые вооружённые столкновения.