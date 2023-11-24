Ереван, 24 ноября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Решение о возможном выходе Армении из ОДКБ будет принято с учётом государственных интересов страны. Об этом 24 ноября заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«У нас есть политическая воля принимать те или другие решения, исходя из государственных интересов Армении. То же касается и отношений с ОДКБ», — сказал Пашинян.

По его словам, власти республики не принимают решения о выходе из организации или приостановления членства в ней, поскольку будут определяться, исходя из государственных интересов.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 ноября отказался участвовать в саммите ОДКБ, который состоялся 23 ноября в Минске. На следующий день глава правительства обвинил организацию в отказе зафиксировать свою зону ответственности в Армении и этим объяснил своё решение не приезжать на саммит. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается выходить из ОДКБ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторых партнёров по ОДКБ штормит в публичных высказываниях, а их поступки носят провокационный характер. По его словам, если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в СМИ.