Ереван, 23 февраля, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Армения заморозила своё участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку договор не был выполнен в отношении Еревана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«По нашему мнению… договор о коллективной безопасности фактически не работает в отношении Армении, что показали события 2021–2022 годов. Это не могло пройти для нас незамеченным», — указал премьер-министр, отвечая на вопрос интервьюера.

По словам Пашиняна, членство Армении в ОДКБ фактически «заморожено», поскольку ни договор, ни организация якобы не выполняли своих функций и обязательств по отношению к Еревану.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября 2023 года Никол Пашинян во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о своём отказе от участия в заседании ОДКБ в Минске, прошедшем 23 ноября.

Позднее премьер-министр Армении подчеркнул, что республика не собирается выходить из ОДКБ, никаких заявлений по этому поводу Ереван не подавал. В министерстве иностранных дел Армении отмечали, что вопрос о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности не стоял на повестке дня, а некоторые разногласия между армянской и российской стороной имеют рабочий характер.

В феврале Никол Пашинян назвал невозможным продолжение военно-технического и оборонного сотрудничества с РФ. При этом он напомнил, что до недавнего времени более 95% отношений Армении в военной сфере приходилось на Россию.

По словам главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в Армении действуют прозападные силы, перед которыми поставлена задача подорвать влияние России в республике. Вместе с тем российский дипломат выразил уверенность в том, что народ Армении связывает свою историю с Россией, а не с Западом.