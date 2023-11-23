Ереван, 23 ноября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что на повестке дня в республике пока не стоят вопросы о выходе страны из организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выводе из Гюмри российской военной базы.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«В данный момент на этом этапе в нашей повестке таких вопросов нет», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос, возможен ли выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывод из страны российской военной базы.

Сафарян также отметил, что разногласия между Арменией и Россией носят рабочий характер, стороны работают над их устранением.

«Это рабочие отношения. Естественно, по некоторым вопросам есть разногласия. Мы продолжаем работать над их устранением», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 ноября отказался участвовать в саммите ОДКБ, который состоится 23 ноября в Минске. На следующий день глава правительства обвинил организацию в отказе зафиксировать свою зону ответственности в Армении и этим объяснил своё решение не приезжать на саммит. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается выходить из ОДКБ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 15 ноября указала на то, что Армения пытается сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но совершает недружественные шаги в сфере безопасности и наносит ущерб интересам России. Она также заявила, что Запад после неудач на Украине активизировался в Армении, и призвала Ереван не пытаться усидеть на двух стульях, так как это не может хорошо закончиться.