Пхеньян, 20 февраля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи следит за развитием сотрудничества между Россией и КНДР, включая недавнее получение северокорейским лидером Ким Чен Ыном российского автомобиля Aurus. Сеул рассчитывает, что обмены и отношения двух стран не будут нарушать санкций Совета Безопасности ООН, заявил официальный представитель МИД Республики Корея Им Су Сок.

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

«Что касается (сообщений) о том, что недавно президент (РФ Владимир) Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль, то у всех государств — членов ООН есть обязанность строго соблюдать санкции СБ против Северной Кореи… Правительство внимательно следит за тенденциями в исполнении резолюций Совбеза», — заявил он в ходе брифинга.

По его словам, резолюции Совбеза ООН запрещают прямую или косвенную поставку любых транспортных средств, соответствующих кодам 86 — 89 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, вне зависимости от страны происхождения, и в эту категорию попадают дорогостоящие автомобили.

Президент России Владимир Путин коллеге Ким Чен Ыну автомобиль Aurus российского производства по завершении визита лидера КНДР в Россию. О подарке сообщило 20 февраля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Марку машины подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Когда руководитель КНДР был на космодроме «Восточный», он смотрел эту машину. Путин ему её показал сам лично. Как и многим, эта машина понравилась, поэтому было принято такое решение», — пояснил представитель Кремля журналистам 20 февраля.

Передача транспортного средства состоялась 18 февраля. Российский подарок приняла сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Она отметила, что презент служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран.

Ким Чен Ын родился 8 января 1982 г. в Пхеньяне (по другим данным — 8 января 1983 г. или 1984 г.). Младший из трех сыновей лидера КНДР Ким Чен Ира (1942-2011), внук основателя северокорейского государства Ким Ир Сена (1912-1994). Автомобиль Aurus Владимир Путин показал коллеге входе встречи на космодроме «Восточный» в сентябре 2023 года. Ким Чен Ын осмотрел технику снаружи и посидел внутри. Рядом с ним на заднее сиденье садился Путин.

История Aurus

Автомобили Aurus были разработаны ФГУП «НАМИ» в 2013 году как платформа для перевозки и сопровождения лиц, подлежащих государственной охране. Название Aurus образовано от латинского aurum — «золото» и Russia — «Россия». Главным конструктором проекта стал Вадим Переверзев, который до этого 15 лет работал в FIAT, а ранее — в «ГАЗ».

Первая продукция появилась в мае 2018 года. Затем Aurus стали поступать в открытую продажу. В июне 2022 года на Aurus пересел лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов.

В начале февраля 2024 года на сайте одного из отечественных автодилеров были выставлены сразу три люксовых Aurus. Это чёрные седаны со светлым салоном. Модель оснащена двигателем на 598 л/с, полным приводом и автоматической коробкой.

Самое доступное предложение оценивалось в 41 млн 45 тысяч рублей, а самое дорогое — в 41 млн 485 тысяч. В качестве дополнительных опций в описании были заявлены хрустальный графин с ложементом, пара стаканов, а также двухслойные шторки в цвет салона.

Всего за прошлый год было продано 115 Aurus — это в четыре раза превышает результат 2022 года, сообщают «Вести. ру». О том, чтороссийские автомобили Aurus подешевеют, когда начнётся их массовое производство, президент заявлял 12 сентября 2023 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Aurus Путина

Владимир Путин не пользуется иностранными автомобилями из гаража особого назначения, рассказывал начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ Денис Симонов. По его словам, президент уже шесть лет использует лимузин Aurus российского производства. На нём глава государства передвигается по стране и за границей. В середине февраля Владимир Путин приехал на Aurus из Свердловской области с рабочей поездкой в Челябинск.

С личным автомобилем Aurus Senat российский президент прилетал в Китай в середине октября 2023 года и на нём передвигался по Пекину.

Друзьям России в Объединённых Арабских Эмиратах нравятся автомобили Aurus, отмечал глава государства 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции.

Запуск производства автомобилей Aurus в ОАЭ 12 ноября 2023 года анонсировал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 3 августа 2023 года заявлял, что все российские чиновники должны ездить на российских авто. Aurus заявлен в списке отечественных автомобилей, на которые следует перейти российским чиновникам.