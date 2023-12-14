Москва, 14 декабря, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Друзьям России в Объединённых Арабских Эмиратах нравятся автомобили Aurus, заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В ОАЭ начали осуществлять сборку Aurus, напомнил президент.

«Aurus — совсем очень дорогой (автомобиль. — Прим. ред.). Но он же в небольшом количестве производится. Сейчас начали даже производить за границей, производить в Эмиратах начали, там сборка осуществляется Aurus. Ну, вот нашим друзьям в Эмиратах нравится эта машина наряду с другими производителями», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что на производственной площадке в Абу-Даби стартовала сборка автомобилей Aurus. Первой моделью стал седан Aurus Senat. Также планируется начать выпуск модели Komendant. По словам Мантурова, остаются в силе и планы по открытию салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus для покупателей в ОАЭ.

В сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что автомобили Aurus стоят дорого. Он объяснил это малым объёмом производства и заявил, что при запуске в серию эти машины станут вдвое дешевле.

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ с 2013 года начал заниматься разработкой Aurus для создания российского семейства автомобилей представительского и высшего класса. Предприятие представило первую продукцию в мае 2018 года.