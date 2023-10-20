Москва, 20 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Минпромторг 20 октября представил в Научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) список рекомендованных для использования чиновниками отечественных автомобилей. Как оказалось, в приоритете — российские Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайский Haval.

Известия/Зураб Джавахадзе УАЗ «Патриот»

В частности, одними из указанных в списке конкретных моделей стали Lada Vesta и Granta, УАЗ «Патриот» и «Хантер», Aurus Senat и Komendant, Haval H9 и другие. В Минпромторге отметили, что в первую очередь необходимо закупать высоколокализованные модели (обладающие большой долей производственных процессов или используемых комплектующих, произведённых в России). Список брендов и моделей также будет обновляться, исходя из пополнения рынка, новыми моделями российского производства.

«Решение способствует поддержке спроса на российские автомобили и дальнейшему развитию отечественной автопромышленности», — говорится в сообщении ведомства.

Стабильная работа автопредприятий обеспечит экономический рост отдельных регионов в частности и всей страны в целом, добавили в Минпромторге.

Как сообщало ИА Регнум, в июне министр финансов России Антон Силуанов призвал российских чиновников пересесть на отечественные автомобили, чтобы оказать поддержку российскому бизнесу. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что точно такая же идея уже высказывалась в 1990-е, но не показала достаточную эффективность. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам стоит использовать в качестве служебных машины исключительно отечественного производства. По его словам, нельзя «кормить врагов», которые могут направить средства, полученные от производств и продажи на территории России, на поддержку Украины.

Президент России Владимир Путин 3 августа заявил, что все российские чиновники должны ездить на российских авто. Говоря об этом на встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности, глава государства рассказал, что ответил отказом на предложение отдельных руководителей министерств и ведомств продолжить закупки иностранных автомобилей. В сентябре в Госдуме одобрили использование депутатами в своих избирательных округах российских автомобилей.