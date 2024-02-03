Москва, 3 февраля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не использует машины иностранного производства из гаража особого назначения Федеральной службы охраны России (ФСО РФ). Об этом сообщил начальник отдела по связям с прессой и общественностью ведомства Денис Симонов.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега», — рассказал он «РИА Новости».

В материале говорится, что Владимир Путин уже шесть лет ездит на отечественном лимузине марки Aurus. Он использует его для поездок как по России, так и за рубежом, следует из текста.

Как сообщало ИА Регнум, впервые автомобили Aurus Senat показали широкой публике в мае 2018 года на инаугурации президента России Владимира Путина. Этот проект разработал институт НАМИ как платформу для перевозки и сопровождения лиц, подлежащих государственной охране. Кроме того, автомобили Aurus предоставляют для поездок в России главам зарубежных государств, которые наносят визит в РФ. Владимир Путин презентовал Aurus своему коллеге — лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе встречи на космодроме Восточный.