Благовещенск, 13 сентября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин показал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в ходе встречи на космодроме Восточный российский автомобиль «Аурус».

РИА Новости/Павел Бедняков

Ким Чен Ын осмотрел автомобиль снаружи и посидел внутри. Рядом с ним на заднее сиденье сел Путин. Спустя несколько минут они продолжили общение на свежем воздухе.

Как сообщало ИА Регнум, впервые автомобили Aurus Senat были представлены широкой публике в мае 2018 года на инаугурации президента России. Этот проект разработан институтом НАМИ как платформа для перевозки и сопровождения лиц, подлежащих государственной охране.

Российские автомобили Aurus подешевеют, когда начнётся их массовое производство, ранее заявил президент РФ Владимир Путин.