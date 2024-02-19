Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
ЦТАК: Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль
Пхеньян, 20 февраля, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путин автомобиль российского производства, сообщило 20 февраля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», — говорится в сообщении.
По словам заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, этот подарок является ясным свидетельством особо дружеских отношений, установленных между лидерами двух государств. Также сестра северокорейского лидера передала российской стороне благодарность Ким Чен Ына Владимиру Путину.
Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию и встретился с Владимиром Путиным, лидеры государств провели переговоры на космодроме Восточный. В ходе своего визита лидер КНДР пригласил Путина посетить Северную Корею. Отмечалось, что российский лидер принял это приглашение. В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил намерение Путина посетить КНДР и подчеркнул, что сроки визита согласовываются по дипломатическим каналам. 11 февраля директор департамента Азии МИД России Иван Желоховцев, говоря о подготовке визита главы российского государства в Северную Корею, отметил, что сроки пока не согласованы.