Пхеньян, 20 февраля, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путин автомобиль российского производства, сообщило 20 февраля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Ким Чен Ын

«Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», — говорится в сообщении.

По словам заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, этот подарок является ясным свидетельством особо дружеских отношений, установленных между лидерами двух государств. Также сестра северокорейского лидера передала российской стороне благодарность Ким Чен Ына Владимиру Путину.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию и встретился с Владимиром Путиным, лидеры государств провели переговоры на космодроме Восточный. В ходе своего визита лидер КНДР пригласил Путина посетить Северную Корею. Отмечалось, что российский лидер принял это приглашение. В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил намерение Путина посетить КНДР и подчеркнул, что сроки визита согласовываются по дипломатическим каналам. 11 февраля директор департамента Азии МИД России Иван Желоховцев, говоря о подготовке визита главы российского государства в Северную Корею, отметил, что сроки пока не согласованы.