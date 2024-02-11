Москва, 11 февраля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Существовали опасения, что в США начнутся гонения на американского журналиста Такера Карлсона из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным ещё до его публикации. Об этом 11 февраля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Официальный представитель Кремля заявил, что журналисту пришлось несладко.

«Учитывая, что коллективный Запад становится всё более и более непредсказуемым, что, действительно, не гнушаются ничем абсолютно. Поэтому, конечно, определённые опасения, что даже ещё до начала интервью будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного, они присутствовали», ― подчеркнул Песков.

По его мнению, журналист предвидел, что будет накал страстей вокруг интервью с Путиным, но оно, по словам Пескова, добавило популярности бывшему ведущему телекомпании Fox News.

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Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля злоумышленник потребовали арестовать Такера Карлсона. Правоохранители в Москве получили сообщение от неизвестного о минировании гостиницы в центре столицы, где проживал американский журналист. Телефонный террорист заявил, что в здании заложили 50 кг тротила, и выдвинул требования арестовать Карлсона. В ходе проверки сотрудники полиции никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

9 января в 02:00 по московскому времени журналист опубликовал двухчасовое интервью с российским лидером. Путин ответил на самые актуальные вопросы мировой повестки: высказался о ситуации на Украине, об отношениях с Западом и о терактах на газопроводах «Северный поток».

Журнал Newsweek 7 февраля опубликовал заявления ряда европейских политиков, которые призвали ввести санкции против Карлсона. Его назвали «ненастоящим журналистом» и обвинили в пророссийской пропаганде. Бывший ведущий телекомпании Fox News не согласился с этим и заявил, что ему эти претензии безразличны.

Источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС заявил, что в ЕС не обсуждают на официальном уровне введение санкций против американского журналиста. Он пояснил, что для внесения кого-либо в санкционные списки, которые ЕС вводит в отношении России в связи со спецоперацией, нужны юридические основания, доказывающие угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины. Пока же таких оснований для включения Карлсона в чёрный список нет, добавил источник.