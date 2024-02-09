Вашингтон, 9 февраля, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Количество просмотров видеозаписи интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X превысило 70 млн человек примерно за девять часов с момента публикации.

Александр Кряжев/РИА Новости

Число репостов записи уже превысило 192 тыс., свыше 593 тыс. пользователей поставили ему отметку «нравится».

На YouTube количество просмотров видео интервью президента России превысило 3,1 млн, оно заняло третье место в разделе трендов видеохостинга.

Карлсон опубликовал запись интервью с Путиным в 18:00 8 февраля (02:00 9 февраля мск). Он также выложил видео беседы в соцсети Х и на канале в YouTube.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 февраля стало известно, что число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети Х набрало 1 млн за первые восемь минут появления и превысило 50 миллионов менее чем за четыре часа с момента публикации.

За семь часов количество просмотров интервью превысило 60 млн. На тот момент число репостов записи беседы Путина с Карлсоном превысило 176 тыс. и более 541 тыс. пользователей поставили ему отметку «нравится».

После этого президент России вошёл в актуальные тренды соцсети Х в США, и количество постов с упоминанием Путина превысило 1,37 млн, также пользователи соцсети опубликовали более 600 тыс. записей с упоминанием Карлсона.