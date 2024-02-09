Москва, 9 февраля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Правоохранители из Москвы утром 9 февраля получили сообщение от неизвестного о минировании гостиницы в центре столицы, где проживал американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как рассказал источник ИА Регнум, телефонный террорист заявил, что в здании заложено 50 кг тротила, и выдвинул требования: «арестовать Такера Карлсона».

Правоохранители провели проверку и никаких взрывчатых веществ не обнаружили. Примечательно, что и Такера Карлсона при всём желании арестовать никто бы и не смог — он покинул Россию ещё ночью 8 февраля.

Карлсон прилетел в Россию 3 февраля. За его передвижениями тщательно следили журналисты, общественность и западные политики. За планы взять интервью у президента России Владимира Путина Карлсону в ЕС и США грозили санкциями, арестами и запретом въезда. За журналиста даже вступился Илон Маск, который заявил, что арестовывать стоит тех, кто угрожает Такеру.

В 02:00 по московскому времени журналист опубликовал двухчасовое интервью с российским лидером. Путин ответил на самые актуальные вопросы мировой повестки: высказался о ситуации на Украине, об отношениях с Западом и о терактах на газопроводах «Северный поток».

По состоянию на 12:00 мск интервью президента Путина посмотрели в соцсети Х более 70 млн человек.