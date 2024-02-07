Москва, 7 февраля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с «Известиями» журналист ответил на критику в свой адрес о предательстве США.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Почему я должен чувствовать себя виноватым перед США, типа я предатель? <…> нахожусь в прекрасном городе, и мне всё равно. Вот так», — заявил он.

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Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву. Его заметили 4 февраля в Большом театре. На вопросы о цели визита он уклончиво отвечал, что приехал понаблюдать за жизнью в стране и пообщаться с россиянами. В тот же день Карлсон посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

При этом Союз журналистов России выразил готовность принять американца в свои ряды, если он будет соблюдать этику российской журналистики.

Приезд американского журналиста вызвал сильную панику у европейских политиков.

Вечером 6 февраля СМИ сообщили, что Карлсон взял интервью у президента Владимира Путина. Журналист также анонсировал предстоящее интервью с российским лидером и подчеркнул, что пообщается с ним в ближайшее время. Он также пообещал выложить полное интервью в Сеть. При этом Карлсон заявил, что американские граждане должны знать всё о конфликте, в который их вовлекли. Анонс интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрал более 50 млн просмотров.

Карлсон также сообщил, что власти США дважды пытались сорвать его интервью с Путиным, но это заявление Белый дом опроверг.