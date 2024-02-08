Москва, 8 февраля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. В Европейском союзе не обсуждают на официальном уровне введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона из-за того, что он взял интервью у президента России Владимира Путина, сообщил 8 февраля ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон

Собеседник заявил, что для внесения кого-либо в санкционные списки, которые ЕС вводит в отношении России в связи проведением специальной военной операции, нужны юридические основания, доказывающие угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Каких-либо серьёзных оснований на данном этапе для включения этого журналиста в чёрный список у нас нет», — сообщили изданию.

Как сообщало ИА Регнум, журнал Newsweek 7 февраля опубликовал заявления ряда европейских политиков, которые призвали ввести санкции против Карлсона. Его назвали «нестоящим журналистом» и обвинили в пророссийской пропаганде.

Такер Карлсон 7 февраля прокомментировал обвинения в предательстве в свой адрес. Он не согласился с этим и заявил, что ему эти претензии безразличны.

8 февраля американский журналист объявил, что интервью с Путиным опубликует на своём сайте в 18:00 8 февраля по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля). Он пообещал сделать доступ бесплатным.

Разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя предстоящий выход интервью с президентом России, заявил, что американцы столкнутся с информационной бомбой. Он высоко оценил деятельность Карлсона и назвал его журналистом, который не боится обнажать неудобную правду.