Вашингтон, 7 февраля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон рискует попасть под санкции Евросоюза за интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявили ряд политиков 7 февраля журналу Newsweek.

Jason Koerner / Getty Images

Депутат Европейского парламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в беседе с журналистами заявил, что нужно запретить Карлсону въезжать в ЕС. Политик назвал журналиста «рупором» российского лидера и экс-президента США Дональда Трампа.

Другой депутат ЕП, экс-глава МИД Эстонии Урмас Паэт назвал Карлсона ненастоящим журналистом из-за того, что он якобы симпатизирует России, а также критикует киевский режим.

«За такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Это касается, прежде всего, запрета на поездки в страны ЕС», — заявил Паэт.

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон 6 февраля пообещал опубликовать интервью с Путиным, причём его смогут посмотреть все желающие бесплатно. Журналист подчеркнул, что оплатил поездку в Россию из своих средств и не брал денег на это у кого-либо.

При этом в отношении Карлсона стали поступать угрозы, в том числе в США призывают арестовать его. Американский бизнесмен Илон Маск вступился за журналиста и призвал арестовать тех, кто ему угрожает.

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Кроме того, Такера из-за поездки в Москву стали обвинять в предательстве. Он на это заявил, что не видит своей вины и не согласен с обвинениями.