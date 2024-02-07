В ЕС призвали ввести санкции против Карлсона за интервью с Путиным
Newsweek: интервью с Путиным грозит Такеру Карлсону санкциями Евросоюза
Вашингтон, 7 февраля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон рискует попасть под санкции Евросоюза за интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявили ряд политиков 7 февраля журналу Newsweek.
Депутат Европейского парламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в беседе с журналистами заявил, что нужно запретить Карлсону въезжать в ЕС. Политик назвал журналиста «рупором» российского лидера и экс-президента США Дональда Трампа.
Другой депутат ЕП, экс-глава МИД Эстонии Урмас Паэт назвал Карлсона ненастоящим журналистом из-за того, что он якобы симпатизирует России, а также критикует киевский режим.
«За такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Это касается, прежде всего, запрета на поездки в страны ЕС», — заявил Паэт.
Как сообщало ИА Регнум, Карлсон 6 февраля пообещал опубликовать интервью с Путиным, причём его смогут посмотреть все желающие бесплатно. Журналист подчеркнул, что оплатил поездку в Россию из своих средств и не брал денег на это у кого-либо.
При этом в отношении Карлсона стали поступать угрозы, в том числе в США призывают арестовать его. Американский бизнесмен Илон Маск вступился за журналиста и призвал арестовать тех, кто ему угрожает.
Кроме того, Такера из-за поездки в Москву стали обвинять в предательстве. Он на это заявил, что не видит своей вины и не согласен с обвинениями.