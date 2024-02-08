Брюссель, 8 февраля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. В Евросоюзе предложили ввести санкции против 55 юридических и 60 физических лиц из России, связанных, по версии организации, с производством и поставкой оружия, технологий и электроники. Согласно предложению, ограничения планируют ввести уже в рамках нового санкционного пакета.

Global Look Press

Как сообщило агентство Bloomberg, под ограничения могут попасть предприятия, которые, по мнению ЕС, якобы доставляли боеприпасы из Северной Кореи в Россию.

«Предложения, которые нуждаются в поддержке государств-членов, прежде чем они будут приняты, нацелены на судоходные компании», — говорится в публикации.

По данным агентства, среди упомянутых в документах физлиц числится губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 13 октября заявил, что КНДР якобы поставила России вооружение для спецоперации.

Северокорейские власти при этом опровергли сообщения о «поставках» и решительно осудили подобные заявления.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами все заявления об этом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал все подобные заявления со стороны США абсолютно голословными и ничем не подтверждёнными.

Позднее, 31 января, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и КНДР. Так она ответила на вопрос, как министерство реагирует на заявления западных СМИ о якобы использовании Москвой оружия из Пхеньяна и Тегерана в зоне СВО. Захарова подчеркнула, что отношения между странами являются сугубо их личным делом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у Евросоюза возникли серьёзные трудности с реализацией антироссийских санкций из-за разделения функций контроля за ними на ведомства отдельных стран. Одной из главных сложностей стало так называемое «неравномерное соблюдение» санкций, из-за чего в ЕС задумались над созданием общеевропейского надзорного органа. Еврокомиссия призвала к немедленным и решительным действиям по борьбе с обходом санкций.

Перед этим провал антироссийских санкций признали в августе 2023 года в Конгрессе США, в Европарламенте заявили, что ограничения навредили в большей степени самим европейцам, а в январе 2024 года исследователь Мартин Краг заявил, что военно-промышленный комплекс России нарастил мощности, несмотря на давление Запада.