Пхеньян, 22 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи не поставляли и не намерены поставлять России оружие или боеприпасы, заявления США на эту тему призваны подорвать имидж Пхеньяна. Об этом 22 сентября говорится в заявлении заместителя директора главного управления технического обеспечения минобороны КНДР, которое приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Kok Leng Yeo Флаг КНДР

В сообщении отмечается, что у суверенного государства есть право разрабатывать, производить, владеть, а также экспортировать и импортировать военную технику, а потому ни у кого нет права выступать в адрес Северной Кореи с критикой на эту тему.

«Мы изначально не признавали направленные против КНДР незаконные и бесчеловечные «санкционные резолюции» Совета Безопасности ООН, которым манипулируют США и их последователи. Но в данном случае давайте проясним одну вещь. В прошлом мы никогда не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем этого делать в будущем. Я не знаю, где США взяли эту необоснованную «теорию торговли оружием», но это делается с целью очернения имиджа нашей республики», — говорится в заявлении.

Также подчёркивается, что северокорейские власти решительно осуждают такие действия американской стороны, предостерегают от распространения такого рода сообщений и советуют Вашингтону «держать язык за зубами».

Отметим ранее в американских СМИ появились сообщен я о том, что Россия из-за западных санкций якобы закупает у КНДР боеприпасы.