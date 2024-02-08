Брюссель, 8 февраля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. В Евросоюзе возникли серьёзные трудности с реализацией антироссийских санкций из-за разделения функций контроля за ними на ведомства отдельных стран. Об этом стало известно 8 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Одной из главных сложностей стало так называемое «неравномерное соблюдение» санкций в каждой стране, из-за чего в ЕС начали рассматривать вариант создания общеевропейского органа по надзору за исполнением ограничений, сообщило издание Politico со ссылкой на анонимного высокопоставленного европейского дипломата.

Помимо этого, согласно тексту письма Еврокомиссии с призывом к немедленным и решительным действиям по борьбе с обходом санкций, в комиссии пообещали передать властям стран ЕС информацию о конкретных методах обхода европейскими компаниями антироссийских санкций.

Как утверждается в статье, ряд компаний в ЕС создали филиалы за пределами юрисдикции организации и продолжили производство подсанкционной продукции, а предприятия на территории ЕС, по утверждению газеты, продолжили поставки товаров в Россию через третьи страны. По данным ЕК, до начала российской спецоперации на Украине экспорт подсанкционных товаров составлял €3 млрд., но уже к середине 2023 года вырос до €5,6 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года провал антироссийских санкций признали в Конгрессе США. Член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин заявила об этом после доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния в России и призвала Белый дом прекратить финансирование киевской армии, мотивируя снижением доходов Штатов.

После этого с аналогичным мнением выступили в Европарламенте. Депутат Мик Уоллес заявил, что ограничения навредили в большей степени самим европейцам. Его поддержали в Еврокомиссии. В ноябрьской публикации итальянской газеты Il Fatto Quotidiano отмечается, что с начала СВО прошло полтора года, но в отношении санкций «всё идёт не так, как задумано».

В январе 2024 года исследователь Мартин Краг заявил, что военно-промышленный комплекс России нарастил мощности, несмотря на давление Запада. Он отметил, что Россия приумножала военный потенциал и продолжила самостоятельно производить оружие, несмотря на санкции.