Москва, 14 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения США в якобы получении Северной Кореей помощи в обходе санкций от России и Китая. Об этом он сказал на брифинге 14 ноября.

Артем Геодакян/POOL/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Все подобные заявления являются абсолютно голословными, они ничем не подтверждены. Каждое новое подобное заявление ещё больше девальвирует все остальные на этот счёт», — заявил представитель Кремля.

О том, что Россия и Китай якобы помогают Северной Корее в военных вопросах, в частности, обходе санкций в сфере контроля над вооружениями, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Перед этим Вашингтон прямо обвинял Пхеньян в поставке вооружений Москве, а Кремль — в технической и военной поддержке северокорейской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома адмирал ВМС США в отставке Джон Кирби 13 октября заявил, что КНДР якобы поставила России вооружение для спецоперации. В свою очередь, северокорейские власти при этом опровергли сообщения о «поставках» и решительно осудили подобные заявления. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 октября назвал слухами все заявления об этом, а Песков позднее заявил журналистам, что не комментирует подобные сообщения из-за их обилия и беспочвенности. Он отметил, что Москва продолжит развивать отношения со своим соседом Пхеньяном во всех сферах.