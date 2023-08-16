Вашингтон, 17 августа, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила о полном провале санкций против России после доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния РФ. Она призвала Белый дом прекратить финансирование киевской армии, мотивируя снижением доходов Америки.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине», — написала Марджори Тейлор-Грин в социальных сетях.

Законодатель акцентировала, что Вашингтон отправил Украине 113 млрд долларов и продолжает посылать по 1 млрд ежемесячно.

«Россия всё богатеет, а Америка беднеет на триллионы», — признала конгрессвумен.

Как сообщало ИА Регнум, благосостояние России за 2022 год существенно улучшилось, а на Западе потеряли триллионы долларов, написал обозреватель Business Insider Джордж Гловер.

США потеряли 5,9 трлн долларов, общие потери Европы и Северной Америки составили почти 10,9 трлн долларов.

Санкционное давление после 24 февраля 2022 года привело к нарушению глобальных цепочек поставок, ограничения нанесли урон экономике Европы и США, добавил колумнист.

Доля жителей России со среднемесячным доходом от 100 тыс. рублей увеличилась по итогам 2022 года на 30,6% по сравнению с 2021 годом.