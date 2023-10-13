Вашингтон, 14 октября, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома адмирал ВМС США в отставке Джон Кирби 13 октября заявил журналистам, что КНДР якобы поставила России вооружение для спецоперации.

Defense.gov Джон Кирби

«За последние недели Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами», — сказал Кирби, но никаких подробностей не привёл.

Также адмирал заявил, что сделка состоялась в обмен на передачу Россией Корее своего вооружения, в том числе истребителей, ракет класса «земля — воздух», бронетехники.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и Северная Корея продолжают активно развиваться на всех направлениях, говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном.

КНДР после прибытия авианосца США Ronald Reagan в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, которые были развёрнуты на Корейском полуострове.