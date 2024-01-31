Москва, 31 января, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и КНДР, заявила 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, как министерство реагирует на заявления западных СМИ о якобы использовании Москвой оружия из Пхеньяна и Тегерана в зоне СВО.

Она отметила, что Россия развивает отношения с этими странами на двусторонней основе и делает это взаимовыгодно.

«Никакие международные обязательства нашей страной не нарушаются. Всё. Точка. Что мы делаем, как мы делаем, почему мы делаем, — вообще-то наше сугубо личное дело в отношениях с другими странами», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, в начале января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США располагают данными об использовании Россией для ударов по Украине полученных от КНДР ракет. Представитель Белого дома пообещал, что США наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между Россией, Ираном и Северной Кореей. Кроме того, он заявил о намерении американских представителей в Совбезе ООН поставить вопрос о якобы совершённой «оружейной сделке» между Москвой и Пхеньяном.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позднее в интервью CBS заявил, что Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает норм международного права. Таким образом он ответил на вопрос о том, делилась ли КНДР вооружениями с РФ в обмен на технологии. Он добавил, что те, кто задаёт подобные вопросы, должны сначала ответить на вопрос: есть ли у вас доказательства?

Ранее и Иран неоднократно отвергал обвинения в поставках беспилотников России. Так, официальный представитель МИД страны Насер Канаани заявлял, что Иран не является стороной конфликта на Украине, а западные СМИ вводят общественность в заблуждение относительно вопроса о беспилотниках.

В свою очередь глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе информировал, что Украина не предоставила ни единого доказательства и документа о том, что Россия якобы использует иранское вооружение в ходе спецоперации.

Постпред России при ООН Василий Небензяподнял на смех «доказательства», которые приводят Запад и Киев о якобы применении российской стороной иранских БПЛА в ходе спецоперации на Украине. Дипломат показал фотографию с изображением украинского президента Владимира Зеленского с беспилотником и пояснил, что такие «фотодоказательства» носят комичный характер.