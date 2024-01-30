Стокгольм, 30 января, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Военно-промышленный комплекс (ВПК) России наращивает мощности, несмотря на давление Запада, заявил в интервью шведскому телеканалу SVT исследователь Мартин Краг.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Это весьма необычно. Лишь немногие страны стремились к самодостаточности в этом вопросе (строительства ВПК)», — сказал он.

По его словам, Россия приумножает военный потенциал и самостоятельно производит оружие, несмотря на санкционные меры Запада. Это возможно отчасти благодаря тому, добавил эксперт, что полученная Россией в наследство советская экономика была сосредоточена на укреплении обороноспособности страны.

Как сообщало ИА Регнум, на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяют в ходе СВО. По его словам, под задачи войск ведущие российские конструкторы в течение нескольких месяцев создают новейшие комплексы и средства поражения для армии.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 17 января назвал российскую армию самой боеспособной в мире. В рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower Index ВС России заняли второе место, но если говорить о боеспособности армий, то российская, безусловно, находится на первом месте, подчеркнул аналитик.