Москва, 20 октября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами обвинения США в том, что КНДР поставляет России боеприпасы.

«Вы знаете, я слухи не комментирую. То, что американцы постоянно всех во всём обвиняют, — это не новость», — сказал глава МИД России в интервью программы «60 минут».

Говоря о заявлениях со стороны США, министр сказал, если в Вашингтоне полагаются на спутниковые снимки, то есть масса ситуаций, когда эти снимки могли бы помочь нормализовать обстановку, в том числе в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома адмирал ВМС США в отставке Джон Кирби 13 октября заявил журналистам, что КНДР якобы поставила России вооружение для спецоперации.

При этом власти КНДР опровергли сообщения США о «поставках» вооружений в Россию. В Северной Корее решительно осудили подобные действия и предостерегли Вашингтон от распространения такого рода сообщений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 17 октября назвал бездоказательными заявления разведки Великобритании о поставках России вооружений из КНДР. Представитель Кремля подчеркнул, что эти утверждения ни на чём не основаны.