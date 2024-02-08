Оренбург, 8 февраля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В Оренбурге 8 февраля простились с членами экипажа российского транспортного самолёта Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью в конце января.

Стрингер/ТАСС

На церемонии присутствовал почётный эскорт, военнослужащие с венками. Погибшим членам экипажа самолёта отдали воинские почести.

В последний путь проводили командира Станислава Беззубкина, его помощника Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортинженера Андрея Пилуева, бортового авиатехника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского. Родственникам членов экипажа вручили ордена Мужества. Панихида по погибшим прошла накануне вечером в оренбургском храме преподобного Пимена Угрешского.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ ударили по Ил-76 из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. Самолёт потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области, на его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил. В Министерстве обороны России назвали удар Киева по самолёту терактом.

Изъятые с места крушения фрагменты показали, что для удара по самолёту использовали зенитную управляемую ракету MIM-104А из комплекса Patriot. Предположительно, расчёт ЗРК был смешанным: состоял из украинских и американских военных.

В телефонном разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном 5 февраля российский лидер Владимир Путин заявил о заинтересованности страны в международном расследовании теракта. В тот же день уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подчеркнула, что не замечающее геноцида мирных граждан международное правозащитное сообщество, иностранные СМИ и политики превращаются в соучастников таких преступлений.