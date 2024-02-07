Оренбург, 7 февраля, 2024, 21:50 — ИА Регнум. В Оренбурге прошла панихида по членам экипажа сбитого украинскими военными самолёта Ил-76. Борт с телами погибших приземлился в городе вечером 7 февраля, церемонию провели священнослужители местного храма.

Кадр из видео

«Тела летчиков доставлены в храм преподобного Пимена Угрешского. Богослужение возглавил секретарь епархии иерей Вадим Татусь. Ему сослужили настоятель протоиерей Анатолий Семенюк, помощник командира оренбургской военно-транспортной части по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Щукин и клирики храма», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Оренбургской епархии.

Церемония прощания с лётчиками состоится 8 февраля. Состоится заупокойная Литургия, затем отпевание.

Как передавало ИА Регнум, Ил-76 сбили 24 января в Белгородской области с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи Киеву, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими на борту. Все они погибли.

Судя по фрагментам, изъятым на месте крушения, для удара по самолёту использовалась зенитная управляемая ракета MIM-104А из комплекса Patriot. Предположительно, расчёт ЗРК был смешанным, в него входили как украинцы, так и американцы. ВСУ заранее подготовили атаку на российский самолёт Ил-76 с военнопленными, ракета по нему была выпущена из засады.