Москва, 5 февраля, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Международное правозащитное сообщество, а также зарубежные СМИ и политики, которые не замечает фактов геноцида мирного населения со стороны Киева, превращаются в соучастников этих преступлений. Об этом написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В очередной раз обращаюсь к международному правозащитному сообществу, зарубежным СМИ и политикам: игнорируя вопиющие факты геноцида мирного населения со стороны киевского режима, проявляя равнодушие, вы невольно становитесь соучастниками преступлений», — написала Москалькова

Она отметила, что ВСУ ежедневно убивают мирное население, в том числе женщин, детей и стариков. При этом дарам со стороны Украины подвергаются также граждане этой страны.

По словам омбудсмена, её поражает отсутствие реакции перечисленных сил на такие действия киевского режима. Москалькова напомнила, что за почти два месяца произошли новые трагические события.

Она уточнила, что речь идёт об ударе ВСУ по Белгороду в декабре, а также об атаке на Донецк в январе. Кроме того, омбудсмен напомнила о сбитом ВСУ военно-транспортном самолёте Ил-76 в Белгородской области, который перевозил украинских военнопленных, и о недавнем террористическом акте в Лисичанске (ЛНР).

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию. Глава государства рассказал о перехваченном разговоре двух украинских танкистов, один из которых застрелил мирного жителя. На вопрос второго военнослужащего ВСУ, зачем тот убил человека, первый ответил, что считает всех мирных жителей террористами. Путин подчеркнул, что этот случай является свидетельством неонацизма на Украине.

2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя сбитие украинскими войсками самолёта Ил-76 в Белгородской области, назвал циничными действия киевского режима. Он отметил, что Киев готов пойти на любые преступления для того, чтобы достичь своих корыстных целей.

Кроме того, глава Минобороны РФ добавил, что киевский режим осуществляет теракты против мирных граждан с целью отчёта перед западными кураторами.