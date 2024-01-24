Москва, 24 января, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Киевский режим совершил ещё один террористический акт, в результате которого потерпел крушение самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России, сообщили 24 января в МИД России.

ИА Регнум

«Решительно осуждаем террористический акт киевского режима в Белгородской области», — говорится в заявлении.

Все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством.

Удар по самолету был нанесён украинской стороной зенитными ракетами из района н. п. Липцы Харьковской области.

«Налицо очередное злодеяние преступной клики Зеленского, которая сразу после падения самолёта в человеконенавистнической манере заявила о «перемоге», утверждая, что это дело рук «доблестных ВСУ». Однако, как только стало известно, что на борту находились украинские военнослужащие, которые следовали к месту обмена, риторика на Банковой изменилась», — указали в ведомстве.

Киев принялся отрицать свою причастность к катастрофе, ведь прекрасно знал о готовящемся обмене. По данным МИД, украинская сторона была осведомлена и о маршруте перевозки военнопленных. Таким образом, атака на самолёт была преднамеренной и осознанной акцией.

«Совершённый теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима. Хунта Зеленского уже не в первый раз жестоко расправляется со своими же военнослужащими, оказавшимися в плену», — подчеркнули в российском МИД.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Ил-76 потерпел крушение 24 января в Корочанском районе в Белгородской области. В Минобороны заявили, что около 11:00 по московскому времени при выполнении планового полёта потерпел крушение Ил-76. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Все, кто находился в самолёте, погибли.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил 24 января, что самолёт сбили ВСУ с территории Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет по Ил-76, уточнил он.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила теракт киевского режима против самолёта Ил-76, в котором были украинские военнопленные, с американскими боевиками, в которых «в кровавой бойне гибнут свои же».

В ГУР Украины подтвердили, что готовился обмен пленными с Россией, который так и не состоялся.