Москва, 5 февраля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Россия заинтересована в проведении международного расследования теракта в отношении Ил-76, сбитого Вооружёнными силами Украины, следует из телефонного разговора президента России Владимира Путина спрезидентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщили 5 февраля в Кремле.

AP/TASS

«Обсуждены подробности осуществлённой киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Подчёркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления», — говорится в сообщении.

Путин 5 февраля провёл телефонные переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов. Во время разговора стороны рассмотрели шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа. Россия и ОАЭ придерживаются позиции прекращения огня, возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе. В беседе Путин также поблагодарил ОАЭ за посредничество в вопросе обмена пленными с Украиной.

ВСУ 24 января нанесли удар по военно-транспортному самолёту Ил-76 при помощи зенитного ракетного комплекса. Удар нанесли из Харьковской области. Воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе в Белгородской области. На борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

В министерстве назвали удар Киева по самолёту терактом.

Изъятые с места крушения фрагментам показали, что для удара по самолёту использовали зенитную управляемую ракету MIM-104А из комплекса Patriot. Предположительно, расчёт ЗРК был смешанным.