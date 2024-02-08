Родным погибших членов экипажа сбитого ВСУ Ил-76 вручили ордена Мужества
Оренбург, 8 февраля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Родным погибших членов экипажа военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого Вооружёнными милами Украины в Белгородской области, вручили ордена Мужества.
«Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награждены орденом Мужества посмертно», — объявили на траурном митинге.
Государственные награды вручили во время церемонии прощания 8 февраля в Оренбурге. В последний путь провожают командира Станислава Беззубкина, его помощника Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортинженера Андрея Пилуева, бортового авиатехника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского. Сначала прошло отпевание в храме преподобного Пимена Угрешского, затем церемония продолжилась в СКК «Оренбуржье».
Панихида по погибшим пилотам прошла 7 февраля. Церемонию провели священнослужители местного храма.
Как сообщало ИА Регнум, тела лётчиков на самолёте доставили вечером 7 февраля в храм преподобного Пимена Угрешского. Богослужение возглавил секретарь епархии иерей Вадим Татусь. Ему сослужили настоятель протоиерей Анатолий Семенюк, помощник командира оренбургской военно-транспортной части по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Щукин и клирики храма.
Военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого находились 65 украинских пленных, которых транспортировали для передачи Киеву, а также российский экипаж из шести человек и трое сопровождающих, сбили в Белгородской области 24 января. Никто не выжил.
Удар по самолёту ВСУ нанесли с помощью зенитной управляемой ракеты MIM-104А из комплекса Patriot. Предположительно, расчёт ЗРК был смешанным, в него входили как украинцы, так и американцы. ВСУ заранее подготовили атаку на российский борт, ракету по нему выпустили из засады. При этом российская сторона подчеркнула, что ВСУ знали, что на самолёте перевозят украинских военнопленных — Киев предупредили об этом заранее.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал лётчиков сбитого Ил-76 героями. Он добавил, что экипаж военно-транспортного самолёта увёл воздушное судно от населённого пункта ценой собственных жизней.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном награждении лётчиков сбитого Ил-76, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 января заявил, что необходимо дождаться завершения следствия по делу о крушении борта в Белгородской области. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что пока до конца непонятно, что произошло.