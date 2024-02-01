Москва, 1 февраля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Расчёт зенитного ракетного комплекса Patriot, атаковавший военно-транспортный самолёт Ил-76, скорее всего, был смешанным, в него входили как украинцы, так и американцы. Об этом 1 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Aaron Henson/Global Look Press

«Смешанные расчёты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы», — приводит агентство слова источника.

Он отметил, что украинцев зачастую допускают только как водителей или на транспортно-заряжающие машины.

Также уточняется, что конкретные лица, которые входили в расчёт комплекса Patriot, сейчас устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 1 февраля в Следственном комитете заявили, что, судя по фрагментам, изъятым на месте крушения Ил-76 в Белгородской области, ВСУ использовали для удара зенитную управляемую ракету MIM-104А комплекса Patriot. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

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Госдума приняла обращение к Конгрессу США в связи с применением ВСУ комплекса Patriot при атаке на самолёт Ил-76. Депутаты призвали членов Конгресса осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей теракта.

24 января ВСУ сбили из российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. В результате падения воздушного судна никто не выжил.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на международном расследовании, заявил также Путин, отметив, что пока желающих провести такое расследование среди профильных международных организаций не нашлось.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что Россия сомневается в заинтересованности Запада провести международное расследование крушения Ил-76.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данные СК о том, что Ил-76 был сбит в ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot, заявила, что президент США Джо Байден и его команда сделали американцев соучастниками кровавой трагедии.