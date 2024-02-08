Москва, 8 февраля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон, его приезд в Россию и интервью с президентом Владимиром Путиным вызвало резонанс в обеих странах. Об этом 8 февраля на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Максим Блинов/РИА Новости

«Резонанс зашкаливающий, это интервью ждут, его будут читать и анализировать не один день, это важное событие», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что Карлсон не нуждается в российской защите, а для страны важно, чтобы как можно больше людей ознакомились с мировоззрением президента России.

Вечером 6 февраля Карлсон объявил о том, что возьмёт интервью у Владимира Путина, которое он полностью опубликует в открытом доступе. Интервью появится на сайте журналиста в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

При этом репортёр отметил, что американские граждане не имеют представления о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.

Другой американский журналист Алекс Джонс 7 февраля сообщил, что, по словам Карлсона, интервью с Путиным длилось два часа.

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В Кремле 7 февраля подтвердили, что Карлсон взял интервью у Путина. Их разговор прошёл в формате личной встречи. Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что многие западные журналисты также хотели взять интервью у Путина, но они представляли СМИ с однобокой позицией. Позиция Карлсона не является пророссийской, но отличается от остальных, добавил Песков.

После визита в Москву американского репортёра обвинили в предательстве США. В ответ на критику он заявил российским журналистам, что не чувствует вины и ему всё равно.

В Белом доме прокомментировали интервью Карлсона с Путиным словами о поддержке Киева. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 7 февраля, что большинство американцев поддерживает Украину, и нужно сохранять этот курс.