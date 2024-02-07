Вашингтон, 7 февраля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Такер Карлсон рассказал ему, что интервью с президентом России Владимиром Путиным длилось два часа и будет эпичным.

Максим Блинов/РИА Новости

«Да, это удивительно, интервью длилось два часа. Он [Такер Карлсон] его опубликует очень и очень скоро», — заявил Джонс на видео, опубликованном на его странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

По словам журналиста, интервью с Путиным войдет в историю. Джонс отметил, что на Западе не хотят, чтобы американцы узнали больше. При этом он задался вопросом, понимают ли они, что происходит вообще. Джонсон также напомнил о свободе слова в США. Цензура на Западе сейчас пребывает в абсолютной панике. Она хочет, чтобы американский народ и дальше сидел в полнейшей тьме, добавил Джонс.

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон прилетел в Москву. Его заметили в Большом театре 4 февраля. В тот же день он посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Вечером 6 февраля СМИ сообщили, что Карлсон взял интервью у президента Владимира Путина. Анонсировав интервью с российским лидером, Карлсон заявил, что американские граждане должны знать всё о конфликте, в который их вовлекли. При этом журналист пообещал выложить интервью в Сети.

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Анонс Карлсона об интервью с Путиным набрал более 62 млн просмотров. При этом на самого журналиста подписаны около 12 миллионов человек.

После визита Карлсона в Москву журналиста обвинили в предательстве США. В ответ на критику в свой адрес журналист заявил, что не чувствует вины.