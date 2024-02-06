Москва, 6 февраля, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Гражданам США необходимо предоставить полную информацию о том конфликте, в который они оказались вовлечены, заявил американский журналист Такер Карлсон в видеообращении в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Кадр из видео

По его словам, у людей в Соединённых Штатах есть полное право на это.

«Американцы имеют полное право знать всё о конфликте, в который они оказались вовлечены», — отметил Карлсон.

Такое заявление журналист сделал после анонсированного им интервью с президентом России Владимиром Путиным. Карлсон подчеркнул, что пообщается с российским лидером в ближайшее время.

Он также пообещал выложить полное интервью в Сеть, в открытый доступ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее журнал Newsweek проинформировал о том, что Такер Карлсон якобы уже взял интервью у Владимира Путина в рамках своего визита в Москву. При этом официального подтверждения указанных сведений нет.

Днём 5 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что администрации президента России пока нечего сообщить о возможных интервью Путина иностранным журналистам. При этом он пообещал, что всю информацию об этом представят своевременно, если появится соответствующая возможность.

Вечером 5 февраля в прессе появились сообщения о приезде Карлсона в администрацию российского президента. 6 февраля в Сети опубликовали видеозапись, на которой можно увидеть автомобиль. Предположительно, машина с его съёмочным оборудованием въехала на территорию администрации президента РФ. Карлсона на указанных кадрах не видно.