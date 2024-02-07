Москва, 7 февраля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Многие западные журналисты хотят взять интервью у президента России Владимира Путина, но он согласился на встречу с американским журналистом Такером Карлсоном из-за его позиции, которая отличается от остальных, заявил на брифинге 7 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин во время интервью

«У него позиция, которая отличается от остальных. Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она, скорее, проамериканская», — сказал он.

При этом Песков опроверг сделанное ранее заявление Карлсона, будто западные журналисты не хотят взять интервью у Путина. По словам представителя Кремля, такие заявки постоянно приходят, но их присылают СМИ, у которых однобокая и не беспристрастная позиция. С такими СМИ нет желая и смысла общаться, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист Алекс Джонс 7 февраля сообщил, что Карлсон поделился с ним впечатлением о том, каким получилось интервью с российским президентом. Оно продлилось два часа и получилось эпичным, рассказал Джонс. Он также заявил, что цензура в США в полной панике, так как там не хотят, чтобы американцы узнали, что происходит.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что Карлсон, вероятно, опубликует интервью 8 февраля. Сам американский журналист не назвал дату выхода встречи с российским лидером, но пообещал выложить интервью на странице в соцсети X (бывш. Twitter) в свободном доступе.