Москва, 6 февраля, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон пообещал опубликовать интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в открытом доступе. Об этом тележурналист рассказал на своей странице в социальной сети X.

Кадр из видео

«Мы не берём деньги с людей за просмотр этого интервью. Каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования на нашем сайте», — сказал Карлсон в опубликованном 6 февраля видеообращении.

Также Такер Карлсон отметил, что поездку в Москву он оплатил из своих собственных средств, его команда не брала денег у каких-либо групп или правительства.

Как передавало ИА Регнум, в видеоанонсе предстоящей беседы с главой российского государства американский журналист подчеркнул, что принял решение воспользоваться возможностью взять интервью у президента России, поскольку граждане США не имеют понятия о том, что на самом деле происходит в РФ и на Украине. Также Такер Карлсон назвал неправильным, что западные журналисты не освещают конфликт с точки зрения российской стороны.