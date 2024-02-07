Москва, 7 февраля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Владимир Путин подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера.

«Да могу подтвердить», — заявил представитель Кремля журналистам на брифинге.

Песков добавил, что интервью состоялось при личной встрече Карлсона с Путиным. Он отметил, что по мере того, как будет подготовлено интервью, его опубликуют. При этом пресс-секретарь российского лидера не захотел забегать вперёд и других деталей не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале американский журналист Такер Карлсон прилетел в Москву, где его заметили в Большом театре. Вечером 6 февраля появилась информация о том, что Карлсон взял интервью у президента Путина.

Сам журналист также анонсировал интервью с российским лидером. В анонсе он заявил, что американские граждане должны знать всё о конфликте, в который их вовлекли. Журналист пообещал выложить готовое интервью в Сети. Видео журналиста об интервью с Путиным набрало более 62 млн просмотров. При этом на журналиста подписаны лишь около 12 миллионов человек.

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Позднее, 7 февраля, американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Такер Карлсон рассказал ему, что интервью с Путиным длилось два часа. По словам Джонса, интервью с российским лидером войдет в историю.

После визита в Москву американского журналиста обвинили в предательстве США. В ответ на критику в свой адрес Карлсон заявил, что не чувствует вины. Он заявил, что находится в прекрасном городе, и ему всё равно.